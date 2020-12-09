Защитник «Краснодара» высказался об игре с «Челси»

Защитникоценил игру команды в матче с(1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Забили в первом тайме. Думаю, где-то сами в это не поверили, и тут же расслабились и пропустили. А во втором тайме больше играли на результат, потому что где-то тяжело было атаковать. Думаю, ничьей довольны.

Если мы заняли только третье место, то значит только этого и достойны. Матчи с "Севильей" были определяющими. Нам остается только сделать выводы. А если в следующий раз попадем в Лигу чемпионов, тонам будет легче, у нас будет опыт», — сказал Смольников в эфире «Матч ТВ».

«Челси» с 14 очками занял первое место в группе Е, а «Краснодар» с пятью баллами занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы. 0