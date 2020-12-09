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    Нагельсман: Бойцовских качеств «Лейпцигу» не занимать

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    Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсман поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «Я жутко нервничал в конце матча, но в целом мы играли здорово, подолгу владели инициативой. Ребята здорово выполнили план на игру, особенно в первом тайме.

    Все бились изо всех сил. До матча я говорил, что бойцовских качеств нам не занимать. Сегодня мы вновь это доказали», — цитирует немца пресс-служба УЕФА.

    Набрав 12 очков, «Лейпциг» вышел на первое место в группе H и оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» спустился на третью строчку и отправился в Лигу Европы. 0

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