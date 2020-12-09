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    «Лейпциг» победил «Манчестер Юнайтед» и оформил выход в плей-офф

    «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»: счет 3:2, обзор голов

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    «Лейпциг» Юлиана Нагельсманна обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 6 тура Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Быки» уже в первом тайме сделали серьезную заявку на победу, забив два мяча. Анхелино и Хайдара позволили хозяевам выйти вперед. Третий гол хозяев не засчитали из-за оффсайда.

    В тайме втором Джастин Клюйверт практически снял вопросы о победителе. Однако «манкунианцы» почти догнали «Лейпциг» в концовке поединка. Сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а затем Поль Погба выиграл верховую дуэль в штрафной соперника.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед 3:2
    Голы: 1:0 Анхелиньо (2'), 2:0 Амаду Айдара (13'), 3:0 Джастин Клюйверт (69'), 3:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (80'), 3:2 Поль Погба (82') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо (Марцель Хальстенберг, 87'), Вилли Орбан, Ибраима Конате, Норди Мукиэле, Марсель Забитцер, Амаду Айдара, Кевин Кампль (Тайлер Адамс, 75'), Эмиль Форсберг (Юссуф Поульсен, 56'), Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Джастин Клюйверт, 56') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф (Аксель Туанзебе, 78'), Гарри Магуайр, Люк Шоу (Брендон Уильямс, 61'), Бруну Фернандеш, Алекс Теллес (Донни ван де Бек, 46'), Аарон Ван-Биссака (Тимоти Фосу-Менса, 78'), Неманья Матич (Поль Погба, 61'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд Предупреждения: Бруну Фернандеш (5'), Норди Мукиэле (32'), Марсель Забитцер (35'), Люк Шоу (44'), Джастин Клюйверт (62'), Гарри Магуайр (63'), Брендон Уильямс (68'), Виктор Нильссон Линделёф (77'), Тайлер Адамс (81')

    Набрав 12 очков, «Лейпциг» вышел на первое место в группе H и оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» спустился на третью строчку, несмотря на то, что ПСЖ свой матч еще не сыграл. 0

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