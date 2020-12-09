ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Левникова

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитрана матче РПЛ с «Химками» (2:2), информирует «Чемпионат».

«Армейцев» интересует решение продолжить игру после эпизода с единоборством полузащитника «Химок» Ильи Кухарчука и защитника ЦСКА Георгия Щенникова на 47-й минуте перед голом в ворота «красно-синих».

Также в ЭСК обратилась «Уфа» по двум моментам матча с «Ростовом» (0:1).

Первый — решения судьи Евгения Кукуляка не показывать вторую желтую карточку полузащитнику ростовчан Матиасу Норманну на 65-й минуте, второй — не показывать красную карточку голкиперу Егору Бабурину на 73-й минуте. 0