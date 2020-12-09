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    ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Левникова

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    ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова на матче РПЛ с «Химками» (2:2), информирует «Чемпионат».

    Кирилл Левников
    Кирилл Левников

    «Армейцев» интересует решение продолжить игру после эпизода с единоборством полузащитника «Химок» Ильи Кухарчука и защитника ЦСКА Георгия Щенникова на 47-й минуте перед голом в ворота «красно-синих».

    Также в ЭСК обратилась «Уфа» по двум моментам матча с «Ростовом» (0:1).

    Первый — решения судьи Евгения Кукуляка не показывать вторую желтую карточку полузащитнику ростовчан Матиасу Норманну на 65-й минуте, второй — не показывать красную карточку голкиперу Егору Бабурину на 73-й минуте. 0

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