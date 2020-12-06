Шварц: Была сложная игра против хорошей команды

Сандро Шварц
globallookpress.com
«Была сложная игра против хорошей команды. В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах.
В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь.
Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде.
Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды», — сказал Шварц «Спорт-Экспрессу». 0