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    Шварц: Была сложная игра против хорошей команды

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Была сложная игра против хорошей команды. В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах.

    В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь.

    Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде.

    Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды», — сказал Шварц «Спорт-Экспрессу». 0

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