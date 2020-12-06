«Челси» — «Лидс»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте гостями. Филлипс с левого фланга вырезал передачу на Бэмфорда, тот обыграл выскочившего из ворот Менди и спокойно пробил мимо него в пустые ворота «Челси».

На 27-й минуте Зиеш получил мяч справа, рядом со штрафной «Лидса». Перед ним были два защитника, и он покатил мяч на забегавшего по флангу Джеймса, Рис навесил во вратарскую, а там Жиру в касание мощно пробил в ближний угол.

На 61-й минуте Маунт навесил с углового к дальнему углу вратарской «Лидса», где было сразу три игрока «Челси» — и лучше всех выпрыгнул Зума, головой вколотивший мяч в сетку.

А на третьей добавленной минуте Вернер в контратаке убежал по правому флангу, сместился в штрафную и прострелил на Пулишича, который в касание направил мяч в сетку мимо выскочившего навстречу Меслье.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Лидс 3:1 Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (4'), 1:1 Оливье Жиру (27'), 2:1 Курт Зума (61'), 3:1 Кристиан Пулишич (90') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Рис Джеймс, N'Golo Kante, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Матео Ковачич, 67'), Тимо Вернер, Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 79'), Хаким Зиеш (Кристиан Пулишич, 30') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох (Диего Льоренте, 9'), Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Родриго, 69'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Ian Poveda, 57'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Диего Льоренте (74'), Рафаэл Диас (90')

«Челси» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, хотя у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по матчу в запасе. «Лидс» опустился на 13-ю строчку. 0