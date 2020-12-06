«Челси» — «Лидс»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 4-й минуте гостями. Филлипс с левого фланга вырезал передачу на Бэмфорда, тот обыграл выскочившего из ворот Менди и спокойно пробил мимо него в пустые ворота «Челси».
На 27-й минуте Зиеш получил мяч справа, рядом со штрафной «Лидса». Перед ним были два защитника, и он покатил мяч на забегавшего по флангу Джеймса, Рис навесил во вратарскую, а там Жиру в касание мощно пробил в ближний угол.
На 61-й минуте Маунт навесил с углового к дальнему углу вратарской «Лидса», где было сразу три игрока «Челси» — и лучше всех выпрыгнул Зума, головой вколотивший мяч в сетку.
А на третьей добавленной минуте Вернер в контратаке убежал по правому флангу, сместился в штрафную и прострелил на Пулишича, который в касание направил мяч в сетку мимо выскочившего навстречу Меслье.
«Челси» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, хотя у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по матчу в запасе. «Лидс» опустился на 13-ю строчку. 0