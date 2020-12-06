ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Урал»Под горячую руку. «Зенит» выместил на «Урале» злость за провал в Европе
  • 01:16
    • «Барселона» на выезде проиграла «Кадису»
  • 20:53
    • Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
  • 20:51
    • Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Ротор»
  • 01:24
    • ПСЖ без Неймара и Верратти одолел «Монпелье»
  • 00:59
    • «Челси» одержал волевую победу над «Лидсом»
    Все новости спорта

    «Челси» одержал волевую победу над «Лидсом»

    «Челси» — «Лидс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Лидсом» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 4-й минуте гостями. Филлипс с левого фланга вырезал передачу на Бэмфорда, тот обыграл выскочившего из ворот Менди и спокойно пробил мимо него в пустые ворота «Челси».

    На 27-й минуте Зиеш получил мяч справа, рядом со штрафной «Лидса». Перед ним были два защитника, и он покатил мяч на забегавшего по флангу Джеймса, Рис навесил во вратарскую, а там Жиру в касание мощно пробил в ближний угол.

    На 61-й минуте Маунт навесил с углового к дальнему углу вратарской «Лидса», где было сразу три игрока «Челси» — и лучше всех выпрыгнул Зума, головой вколотивший мяч в сетку.

    А на третьей добавленной минуте Вернер в контратаке убежал по правому флангу, сместился в штрафную и прострелил на Пулишича, который в касание направил мяч в сетку мимо выскочившего навстречу Меслье.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Лидс 3:1
    Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (4'), 1:1 Оливье Жиру (27'), 2:1 Курт Зума (61'), 3:1 Кристиан Пулишич (90') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Рис Джеймс, N'Golo Kante, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Матео Ковачич, 67'), Тимо Вернер, Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 79'), Хаким Зиеш (Кристиан Пулишич, 30') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох (Диего Льоренте, 9'), Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Родриго, 69'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Ian Poveda, 57'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Диего Льоренте (74'), Рафаэл Диас (90')

    «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, хотя у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по матчу в запасе. «Лидс» опустился на 13-ю строчку. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Ростов» и «Уфа» вновь не порадуют результативными действиями?
  • «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кротоне — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры