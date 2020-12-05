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    «Локомотив» в большинстве выиграл у «Рубина»

    «Локомотив» — «Рубин»: счет матча — 3:1, обзор голов

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    «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Рубином» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.

    Игроки «Локо»
    Игроки «Локо»

    «Рубин» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Хван Ин Бем протащил мяч до штрафной и нанес точный удар.

    На 17-й минуте хозяева отыгрались — Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря «Рубина», который выронил мяч из рук.

    В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — Иван Игнатьев жестко сыграл против Ведрана Чорлуки и получил вторую желтую карточку.

    Играя в большинстве, «Локо» вышел вперед на 70-й минуте. Игнатьев упал в штрафной «Рубина», а Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

    В концовке встречи Игнатьев оформил дубль — после подачи углового и скидки партнера по команде он сделал счет 3:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Рубин 3:1
    Голы: 0:1 In-Beom Hwang (3'), 1:1 Владислав Игнатьев (17'), 2:1 Антон Миранчук (пенальти) (69'), 3:1 Владислав Игнатьев (86') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Никита Иосифов, 90'), Владислав Игнатьев, Франсуа Камано (Эдер, 60'), Maksim Mukhin, Виталий Лисакович (Nikolay Titkov, 90') Рубин: Никита Медведев, Карл Старфельт, Михаил Мер, Силвие Бегич, Георгий Зотов, In-Beom Hwang (Дарко Йевтич, 75'), Александр Зуев (Хвича Кварацхелия, 73'), Олег Шатов (Солтмурад Бакаев, 84'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Иван Игнатьев Предупреждения: Maksim Mukhin (5'), Иван Игнатьев (23'), Александр Зуев (26'), Георгий Зотов (29'), Гжегож Крыховяк (36'), Иван Игнатьев (47'), Никита Медведев (69'), Мурило Серкейра (74'), Виталий Лисакович (80')

    «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место в РПЛ. У «Рубина» — 24 очка и девятая позиция. 0

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