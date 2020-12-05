«Краснодар» — «Ротор»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы «Краснодара» и «Ротора» на матч 17-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Камболов, Чернов, Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Марков, Ари.

Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.32, на успех «Ротора» — 11.00, на ничью — 5.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0