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    «Эвертон» не сумел обыграть «Бернли»

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    В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Бернли» принимал «Эвертон».

    «Бернли» — «Эвертон»
    «Бернли» — «Эвертон»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    В составе хозяев на 3-й минуте отличился Роберт Брэйди, у гостей в компенсированное к первому тайму время гол провел Доминик Калверт-Льюин.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Роберт Брэйди (3'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (45') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 75'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Josh Benson, 86'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп (Эшли Барнс, 75') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан (Дженк Тосун, 88'), Фабиан Делф (Андре Гомеш, 29'), Abdoulaye Doucoure (Гилфи Сигурдссон, 81'), Алекс Айуоби, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес

    У «Бернли» — 6 очков после 10 матчей и предпоследнее место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 17 очков в 11 играх и седьмая позиция. 0

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