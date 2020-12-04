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    Пиоли доволен досрочным выходом «Милана» в 1/16 финала ЛЕ

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Лиги Европы против «Селтика» (4:2) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «На самом деле мы хорошо начали игру, но сделали пару ошибок и усложнили себе жизнь. Думаю, что это хороший урок для нашей молодежи. Они должны понимать, что каждый мяч важен, и что всегда нудно оставаться сосредоточенным в каждом моменте.

    Я доволен, что мы вышли в плей-офф за тур до конца. Хорошо иметь передышку. У "Милана" сейчас отличный состав, всем нам нравится работать вместе для достижения целей», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    «Милан» набрал 10 очков и гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. «Селтик» с одним пунктом остался на последнем месте в группе Н. 0

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