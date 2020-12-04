Стадион в Неаполе официально переименован в честь Марадоны

Стадион в Неаполе, где проводит домашние матчи футбольный клуб «Наполи», официально переименован в честь, сообщает сайт муниципалитета итальянского города.

С инициативой о переименовании ранее выступили мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис и советница по вопросам топонимики Алессандра Клементе.

Первый матч на переименованном стадионе пройдет 10 декабря, когда «Наполи» примет «Реал Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

Чемпион мира 1986 года Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинец выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год и дважды выиграл с командой чемпионат Италии, а также завоевал Кубок УЕФА. 0