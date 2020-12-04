ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу?
  • 22:25
    • Стадион в Неаполе официально переименован в честь Марадоны
  • 22:17
    • Жирков — лучший игрок «Зенита» в ноябре
  • 22:02
    • ЦСКА продлил контракт с полузащитником
  • 19:42
    • Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре
  • 18:59
    • «Барыс» обыграл «Локомотив» и добился третьей победы подряд в КХЛ
    Все новости спорта

    Стадион в Неаполе официально переименован в честь Марадоны

    Футбол Наполи Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Стадион в Неаполе, где проводит домашние матчи футбольный клуб «Наполи», официально переименован в честь Диего Марадоны, сообщает сайт муниципалитета итальянского города.

    Стадион в Неаполе назван в честь Марадоны
    Стадион в Неаполе назван в честь Марадоны

    С инициативой о переименовании ранее выступили мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис и советница по вопросам топонимики Алессандра Клементе.

    Первый матч на переименованном стадионе пройдет 10 декабря, когда «Наполи» примет «Реал Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

    Чемпион мира 1986 года Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинец выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год и дважды выиграл с командой чемпионат Италии, а также завоевал Кубок УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится стартовый матч 12-го тура Примеры?
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Вишни» вновь потеряют очки?
  • «Барнсли» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром?
  • «Герта» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барнсли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Герта — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мариуполь — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры