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    Моуринью: Я и так знал, что групповой этап Лиги Европы мотивирует не всех игроков

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против ЛАСКа (3:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я и так знал, что групповой этап Лиги Европы мотивирует не всех игроков. Однако некоторые футболисты имеют для нас основополагающее значение, и в любой ситуации нужно иметь на поле несколько таких игроков, чтобы сбалансировать команду.

    Результат оказался лучше, чем игра. Второй тайм получился лучше первого. Единственный хороший итог матча — то, что мы вышли в плей-офф», — сказал Моуринью официальному сайту УЕФА.

    «Тоттенхэм» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, а ЛАСК прекращает борьбу на турнире. 0

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