Моуринью: Я и так знал, что групповой этап Лиги Европы мотивирует не всех игроков

Главный тренерпрокомментировал результат матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против(3:3).

«Я и так знал, что групповой этап Лиги Европы мотивирует не всех игроков. Однако некоторые футболисты имеют для нас основополагающее значение, и в любой ситуации нужно иметь на поле несколько таких игроков, чтобы сбалансировать команду.

Результат оказался лучше, чем игра. Второй тайм получился лучше первого. Единственный хороший итог матча — то, что мы вышли в плей-офф», — сказал Моуринью официальному сайту УЕФА.

«Тоттенхэм» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, а ЛАСК прекращает борьбу на турнире. 0