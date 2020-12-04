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    Бьелса: В матче с «Челси» придется столкнуться с трудностями

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    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса дал интервью в преддверии поединка с «Челси» в Премьер-лиге.

    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса

    «Для нас важна каждая игра в английской Премьер-Лиге. Все соперники доставляют нам трудности, с которыми нам приходится сталкиваться на протяжении всего матча. В матче с "Челси" это без сомнения тоже произойдёт.

    В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард раскрыл многих игроков. В этом сезоне он усилил состав своей команды, выбрав игроков на те позиции, которые считал необходимыми. Это видно по тому, как играет команда, как хорошо вписались новички в игровой стиль "аристократов". Ждём интересного матча», — цитирует аргентинца сайт «Лидса».

    Поединок 11 тура АПЛ между «Челси» и «Лидсом» состоится 5 декабря в 23:00 мск. 0

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