Бьелса: В матче с «Челси» придется столкнуться с трудностями

Главный тренер «Лидса»дал интервью в преддверии поединка с «Челси» в Премьер-лиге.

«Для нас важна каждая игра в английской Премьер-Лиге. Все соперники доставляют нам трудности, с которыми нам приходится сталкиваться на протяжении всего матча. В матче с "Челси" это без сомнения тоже произойдёт.

В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард раскрыл многих игроков. В этом сезоне он усилил состав своей команды, выбрав игроков на те позиции, которые считал необходимыми. Это видно по тому, как играет команда, как хорошо вписались новички в игровой стиль "аристократов". Ждём интересного матча», — цитирует аргентинца сайт «Лидса».

Поединок 11 тура АПЛ между «Челси» и «Лидсом» состоится 5 декабря в 23:00 мск. 0