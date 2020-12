Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.

За почетное звание поборются Магнус Эйкрем («Мольде»), Йенс Петтер Хауге («Милан»), Бурак Йылмаз («Лилль») и Вендерсон Галено («Брага»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Эйкрем отметился голом и голевой передачей в матче с «Дандолком» (3:1), Хауге забил победный мяч в ворота «Селтика» (4:2), дубль Йылмаза принес «Лиллю» победу над «Спартой» (2:1), а Вендерсон забил гол и сделал два результативных паса в игре с АЕК (4:2).

Who should be crowned Player of the Week? 👑

⭐️ Magnus Wolff Eikrem

⭐️ Jens Petter Hauge

⭐️ Burak Yılmaz

⭐️ Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL