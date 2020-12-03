Ловчев: «Зенит» разваливается на наших глазах

Знаменитый футбольный экспертподелился мнением о проблемах «Зенита».

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл в гостях «Брюгге» со счетом 0:3.

«То, что сейчас происходит с "Зенитом" — это что-то внутреннее. Не могу судить, потому что нужно находиться там. Это не футбольные вещи, это внутреннее состояние после побед.

Меня коллектив интересует только тогда, когда они выходят и друг за друга на поле, а не когда они берут жен, детей и вместе идут кино смотреть.

Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители. На наших глазах разваливается команда. И при этом она на первом месте находится (в РПЛ — Прим. LiveSport.Ru).

Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья. Начали-то они резво», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ». 0