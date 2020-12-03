«Севилья» — «Челси»: счет матча 0:4, обзор голов

Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над «Севильей» (4:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Все четыре мяча английского клуба забил нападающий Оливье Жиру. Француз поразил ворота севильцев с игры на 8-й, 54-й и 74-й минутах а также реализовал пенальти на 83-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Севилья — Челси 0:4 Голы: 0:1 Оливье Жиру (8'), 0:2 Оливье Жиру (54'), 0:3 Оливье Жиру (74'), 0:4 Оливье Жиру (пенальти) (83') Севилья: Alfonso Pastor, Серджи Гомес, Карим Рекик, Хесус Навас (Жюль Кунде, 59'), Диего Карлос, Неманья Гудель, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 75'), Оскар Родригес (Жоан Жордан, 60'), Юссеф Эн-Несири, Франко Васкес (Мунир Эль-Хаддади, 66'), Уссама Идрисси (Лукас Окампос, 60') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо (Billy Gilmour, 85'), Кристиан Пулишич (Мэйсон Маунт, 67'), Матео Ковачич (Хаким Зиеш, 67'), Каллум Хадсон-Одои, Кай Хаверц (N'Golo Kante, 68'), Оливье Жиру (Тимо Вернер, 84') Предупреждения: Неманья Гудель (15'), Матео Ковачич (37'), Уссама Идрисси (41'), Кристиан Пулишич (43'), Серджи Гомес (83'), Жоан Жордан (90'), Мэйсон Маунт (90'), Хаким Зиеш (90')

«Челси» набрал 13 очков и обеспечил себе выход из группы Е с первого места. У «Севильи» 10 очков, испанская команда также уже прошла в следующую стадию турнира.

В заключительном 6-м туре коллектив Хулена Лопетеги в гостях сыграет с «Ренном» 8 декабря, а лондонцы в этот же день примут «Краснодар» на «Стэмфорд Бридж». 0