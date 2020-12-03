Быстров рассказал, можно ли считать «Краснодар» лучшей командой России

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал победу «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Краснодар» стал первым российским клубом, которому удалось выиграть хотя бы один матч в еврокубках этой осенью.

«Молодцы, боролись до конца! Отработали как надо. Показали все, что нужно. Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в Лиге Чемпионов, когда выкладываешься на сто процентов.

Если бы "Краснодар" был лучшей командой России, шел бы на первом месте в РПЛ. Но сейчас в таблице другие лидеры. По тому, как строится клуб, "Краснодар" можно признать одной из лучших команд страны», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0