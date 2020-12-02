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    Дубль Пайета принес «Марселю» победу над «Олимпиакосом»

    «Марсель» — «Олимпиакос»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» одержал домашнюю победу над греческим «Олимпиакосом» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 33-й минуте открыли гости — отличился гвинейский хавбек Мохамед Камара.

    Победу провансальцам принес дубль полузащитника Димитри Пайета, который реализовал пенальти на 55-й и 75-й минутах.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Марсель — Олимпиакос 2:1
    Голы: 0:1 Мохамед Мади Камара (33'), 1:1 Димитри Пайет (пенальти) (55'), 2:1 Димитри Пайет (пенальти) (75') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Бубакар Камара, Димитри Пайет, Микаэль Кюизанс (Морган Сансон, 56'), Валентин Ронжье (Пап Гуй, 85'), Флорьян Товен (Марле Аке, 90'), Дарио Бенедетто (Валер Жермен, 46') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Хосе Холебас, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila (Георгиос Масурас, 79'), Костас Фортунис, Мариус Врусаи (El-Arbi Hilal Soudani, 90'), Юссеф Эль-Араби Предупреждения: Хосе Холебас (59'), Мохамед Мади Камара (62'), Рафинья (72'), Хироки Сакаи (89')

    После 5-го тура «Манчестер Сити» набрал 13 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы С, «Порту» с десятью очками занимает второе место.

    «Олимпиакос» с тремя очками расположился на третьей строчке, «Марсель», также имея в активе три очка, идет последним.

    В заключительном туре «Манчестер Сити» дома сыграет против «Марселя», а «Порту» в гостях встретится с «Олимпиакосом». 0

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