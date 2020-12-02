«Боруссия» М — «Интер»: счет 2:3, обзор голов

в Менхенгладбахе обыгралсо счетом 3:2 и одержал свою первую победу в групповой стадии Лиги чемпионов.

В первом тайме по голу забили Дармиан (у гостей) и Плеа (у хозяев). Уже во второй половине Лукаку снова вывел «нерадзурри» вперед, а через 13 минут оформил дубль.

На 76 минуте Плеа забил свой второй гол в матче и сократил разрыв в счете. Спустя 7 минут игрок мог оформить хэт-трик, но гол отменили из-за оффсайда.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Боруссия М — Интер 2:3 Голы: 0:1 Маттео Дармиан (17'), 1:1 Алассан Плеа (45'), 1:2 Ромелу Лукаку (64'), 1:3 Ромелу Лукаку (73'), 2:3 Алассан Плеа (76') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт (Ханнес Вольф, 78'), Штефан Ляйнер, Тони Янчке (Денис Закария, 46'), Маттиас Гинтер, Кристоф Крамер, Валентин Лацаро, Флориан Нойхаус, Марку Тюрам, Ларс Штиндль (Брил Эмболо, 70'), Алассан Плеа Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг (Иван Перишич, 87'), Николо Барелла, Маттео Дармиан (Ашраф Хакими, 60'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 71') Предупреждения: Ларс Штиндль (10'), Лаутаро Мартинес (20'), Стефан де Врей (58'), Николо Барелла (71'), Штефан Ляйнер (75'), Эшли Янг (80'), Ромелу Лукаку (89'), Алассан Плеа (90'), Роберто Гальярдини (90'), Алессандро Бастони (90')

«Интер» набирает свои первые три очка и сейчас у команды Конте уже 5 пунктов, но она все равно последняя в квартете B. «Боруссия» первая с 8 баллами. 0