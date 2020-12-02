Сборная Колумбии рассталась с главным тренером

Главный тренер сборнойпокинул свой пост. Федерация футбола страны объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Для нас было честью работать со специалистом почти два года, в течение которых он поделился с нами своими знаниями и опытом. Ваш вклад послужит продолжению развития проектов, которые реализуются со всеми сборными нашей страны. Мы желаем профессору Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», — сказано в пресс-релизе.

Кейруш возглавил сборную Колумбии в феврале 2019 года. До этого специалист на протяжении восемь лет работал в сборной Ирана, также возглавлял национальную команду Португалии, мадридский «Реал», был помощником главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что отборочный турнир чемпионата мира-2022 начался для Колумбии с солидных результатов против Венесуэлы и Чили, но затем колумбийцы потерпели поражение дома от Уругвая со счетом 0:3, а потом были разгромлены Эквадором со счетом 1:6 на выезде. 0