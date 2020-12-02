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    Сборная Колумбии рассталась с главным тренером

    Футбол Сборная Колумбии
    Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейрош покинул свой пост. Федерация футбола страны объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

    Карлуш Кейрош
    Карлуш Кейрош

    «Для нас было честью работать со специалистом почти два года, в течение которых он поделился с нами своими знаниями и опытом. Ваш вклад послужит продолжению развития проектов, которые реализуются со всеми сборными нашей страны. Мы желаем профессору Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», — сказано в пресс-релизе.

    Кейруш возглавил сборную Колумбии в феврале 2019 года. До этого специалист на протяжении восемь лет работал в сборной Ирана, также возглавлял национальную команду Португалии, мадридский «Реал», был помощником главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

    Отметим, что отборочный турнир чемпионата мира-2022 начался для Колумбии с солидных результатов против Венесуэлы и Чили, но затем колумбийцы потерпели поражение дома от Уругвая со счетом 0:3, а потом были разгромлены Эквадором со счетом 1:6 на выезде. 0

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