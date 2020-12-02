«Атлетико» — «Бавария»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с мюнхенской(1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче на 26-й минуте открыли испанцы. Льоренте прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где Фелиш сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч точно в цель.

На 85-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти. Гнабри отпасовал низом в чужую штрафную на Мюллера и против того с нарушением правил сыграл Фелипе. Томас Мюллер уверенным ударом с точки отправил мяч в угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Атлетико — Бавария 1:1 Голы: 1:0 Жоау Фелиш (26'), 1:1 Томас Мюллер (пенальти) (86') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес (Фелипе, 68'), Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Янник Карраско (Ренан Лоди, 87'), Жоау Фелиш (Тома Лемар, 87'), Анхель Корреа (Эктор Эррера, 80') Бавария: Александр Нюбель, Никлас Зюле, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Хави Мартинес (Томас Мюллер, 62'), Буна Сарр (Chris Richards, 62'), Jamal Musiala (Ангело Штиллер, 76'), Bright Arrey-Mbi (Серж Гнабри, 61'), Лерой Зане, Дуглас Коста (Джошуа Зиркзее, 86'), Эрик Максим Шупо-Мотинг Предупреждения: Буна Сарр (43'), Стефан Савич (86')

«Атлетико» набрал шесть очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы А. «Бавария» с 13 очками продолжает занимать первое место.

В заключительном туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Баварии», а австрийский «Зальцбург» на своем поле встретится с «Атлетико». 0