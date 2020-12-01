Тен Хааг: Нам нужно действовать аккуратнее, чем в первом матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Аякса»рассказал, чего ждет от гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы должны играть в свой футбол, что и попробуем сделать. Конечно, давление будет огромным. Очень важно дорожить мячом и воспользоваться тем пространством, которое будет за защитной линией соперника.

Действительно, может получиться так, что ничьей на "Энфилде" нам для выхода из группы не хватит. Будем следить за ходом матча в Италии. Но самое главное для нас — сосредоточиться на своей игре.

Нам нужно действовать более аккуратно, чем в первом матче с "Ливерпулем". Если бы не допустили тогда ошибку, шансов на выход из группы сейчас было бы больше.

Мы создавали опасные моменты, но ничего не реализовали. Но, по правде говоря, я думаю, что если бы мы действовали осторожнее, у нас было бы еще больше голевых моментов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0