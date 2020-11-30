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    Рауль Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом»

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    Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом» (1:2) в 10-м туре чемпионата Англии, сообщается на официальном сайте клуба.

    Рауль Хименес
    Рауль Хименес

    Рауль в начале игры столкнулся с защитником «Арсенала» Давидом Луизом. После этого мексиканскому футболисту около 10 минут оказывали помощь на поле, после чего унесли на носилках без сознания.

    Давид Луиз после столкновения с Раулем смог продолжить матч.

    «Рауль чувствует себя хорошо. В воскресенье он перенес операцию в лондонской больнице. Сейчас он отдыхает. Он будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, пока не начнет выздоравливать.

    Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал "Арсенала", фельдшеров NHS, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему мастерству и своевременному реагированию оказали помощь.

    Клуб просит, чтобы Раулю и его семье было предоставлено время для уединения перед дальнейшими уведомлениями», — говорится в заявлении «Вулверхэмптона». 0

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