Рауль Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Вулверхэмптона»получил перелом черепа в матче с «Арсеналом» (1:2) в 10-м туре чемпионата Англии, сообщается на официальном сайте клуба.

Рауль в начале игры столкнулся с защитником «Арсенала» Давидом Луизом. После этого мексиканскому футболисту около 10 минут оказывали помощь на поле, после чего унесли на носилках без сознания.

Давид Луиз после столкновения с Раулем смог продолжить матч.

«Рауль чувствует себя хорошо. В воскресенье он перенес операцию в лондонской больнице. Сейчас он отдыхает. Он будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, пока не начнет выздоравливать.

Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал "Арсенала", фельдшеров NHS, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему мастерству и своевременному реагированию оказали помощь.

Клуб просит, чтобы Раулю и его семье было предоставлено время для уединения перед дальнейшими уведомлениями», — говорится в заявлении «Вулверхэмптона». 0