Гранат: Слуцкий — топ-тренер для России, но до Бердыева ему далеко

Экс-футболист сборной России и казанскоговысказался о нынешнем главном тренере клуба. Он сравнил наставника с бывшим рулевым команды

«Судя по заслугам Слуцкого, это топ-тренер — для чемпионата России. До Бердыева ему далеко, но кто-то считает наоборот. Почему? Футбольные нюансы и детали. У Бердыева не бывает мелочей. Плюс человеческий фактор.

У Курбана Бекиевича не было такого, чтобы ты выходил на тренировку расслабленным. Даже если до матча еще неделя. С первого дня ты понимаешь ответственность и концентрируешься», — цитирует Граната Sportbox.

«Рубин» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 0