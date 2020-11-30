«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской, Дендонкер головой направил мяч в перекладину, а Нету добавил в цель.

Спустя три минуты «канониры» отыгрались. Виллиан через короткий пас разыграл угловой, а далее выполнил высокую подачу в штрафную, где Габриэль из борьбы головой переправил мяч под перекладину ворот.

На 42-й минуте Нету по центру дотащил мяч до штрафной «Арсенала» и нанёс удар — Лено мяч отразил, но полевые игроки не помогли своему вратарю, проморгав Каштелу, который реализовал шанс на добивании.