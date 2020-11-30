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    «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» на «Эмирейтс»

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской, Дендонкер головой направил мяч в перекладину, а Нету добавил в цель.

    Спустя три минуты «канониры» отыгрались. Виллиан через короткий пас разыграл угловой, а далее выполнил высокую подачу в штрафную, где Габриэль из борьбы головой переправил мяч под перекладину ворот.

    На 42-й минуте Нету по центру дотащил мяч до штрафной «Арсенала» и нанёс удар — Лено мяч отразил, но полевые игроки не помогли своему вратарю, проморгав Каштелу, который реализовал шанс на добивании.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Вулверхэмптон 1:2
    Голы: 0:1 Педру Нету (27'), 1:1 Габриэл (30'), 1:2 Даниэл Поденсе (42') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис (Rob Holding, 46'), Букайо Сака, Даниель Себальос, Виллиан (Рейсс Нелсон, 65'), Джозеф Уиллок, Гранит Джака (Александр Ляказетт, 81'), Пьер-Эмерик Обамеянг Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Фернандо Марсал, Вийи Боли, Конор Коди, Нелсон Семеду, Педру Нету, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Рауль Хименес (Фабиу Силва, 15'), Даниэл Поденсе (Рубен Невеш, 70') Предупреждения: Вийи Боли (47'), Адама Траоре (54'), Фабиу Силва (56'), Эктор Бельерин (69'), Rob Holding (87'), Конор Коди (89'), Киран Тирни (90')
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