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    «Ростов» не оставил шансов «Динамо», нули у «Ахмата» и «Локомотива»

    «Ростов» — «Динамо»: счет 4:1, обзор голов

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    В рамках 16 тура РПЛ «Ростов» на своем поле разгромил «Динамо» со счетом 4:1, тем самым реабилитировавшись за поражение от ЦСКА.

    Дмитрий Карпин
    Дмитрий Карпин

    В большей мере победа «Ростова» — это заслуга Дмитрия Полоза, который оформил хэт-трик. Футболист дважды забил с пенальти, а на 74 минуте успел на добивании в штрафной, после пушечного удара Байрамяна.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Динамо 4:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Полоз (пенальти) (35'), 2:0 Дмитрий Полоз (пенальти) (71'), 3:0 Дмитрий Полоз (74'), 4:0 Хорен Байрамян (85'), 4:1 Никола Моро (пенальти) (90') Ростов: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков, Роман Ерёменко (Aleksandr Pavlovets, 82'), Armin Gigovic, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Роман Тугарев (Pontus Almqvist, 82'), Дмитрий Полоз (Artur Sokhiev, 89') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев (Заурбек Плиев, 28'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро, Даниил Лесовой (Антон Терехов, 84'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Arsen Zakharyan, 84'), Шарль Каборе (Вячеслав Грулёв, 46'), Николай Комличенко (Konstantin Tyukavin, 64') Предупреждения: Деннис Хаджикадунич (56'), Себастьян Шиманьски (58'), Заурбек Плиев (69')

    Сам же Байрамян отличился на 85 минуте, когда получил передачу в центре штрафной соперника и вторым касанием расстрелял ворота «динамиков». У гостей один гол отыграл Никола Моро ударом с пенальти.

    В параллельном матче «Локомотив» довольствовался лишь ничьей, сыграв по нулям с «Ахматом».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Локомотив 0:0
    Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel (Александр Пуцко, 27'), Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Бернард Бериша, Исмаэл Силва Лима, Владимир Ильин (Amir Adouyev, 84'), Евгений Харин (Артём Полярус, 46'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Марат Быстров, 68') Локомотив: Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Станислав Магкеев (Виталий Лисакович, 85'), Гжегож Крыховяк, Слободан Райкович, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (Владислав Игнатьев, 77'), Эдер (Зе Луиш, 77'), Франсуа Камано (Рифат Жемалетдинов, 77') Предупреждения: Станислав Магкеев (10'), Георгий Мелкадзе (43'), Мурило Серкейра (45'), Максим Ненахов (61'), Даниил Куликов (67')

    После победы «Ростов» набрал 29 очков и вышел на 3 место, а «Динамо» имеет на два пункта меньше, находясь на две строчки ниже.

    «Ахмат» и «Локо» идут плечом к плечу, имея по 25 пунктов на счету. 0

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