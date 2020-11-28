«Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт гостями на 9-й минуте. Подавал с углового Реджбекай в центр штрафной площади «Боруссии», куда ворвался тунисский хавбек Эйе Скири и вколотил мяч уже в пустые ворота.
На 60-й минуте навесил с углового Реджбекай на дальнюю штангу ворот «Боруссии», где снова остался совсем один Скири и вторым касанием вколотил сферу уже в пустые ворота.
Дортмундцы отквитали один гол на 74-й минуте. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мукоко и сбросил на Ройса, который продлил в касание на Азара. Торган ворвался в штрафную и низом пробил точно в дальний угол.
«Боруссия», у которой 18 очков, опустилась на третью строчку таблицы Бундеслиги. Дортмундский клуб является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.
В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Встреча пройдет 5 декабря. 0