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    «Боруссия» в Дортмунде проиграла «Кельну»

    «Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Кельн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от «Кельна» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия» Д
    «Боруссия» Д

    Счет в матче был открыт гостями на 9-й минуте. Подавал с углового Реджбекай в центр штрафной площади «Боруссии», куда ворвался тунисский хавбек Эйе Скири и вколотил мяч уже в пустые ворота.

    На 60-й минуте навесил с углового Реджбекай на дальнюю штангу ворот «Боруссии», где снова остался совсем один Скири и вторым касанием вколотил сферу уже в пустые ворота.

    Дортмундцы отквитали один гол на 74-й минуте. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мукоко и сбросил на Ройса, который продлил в касание на Азара. Торган ворвался в штрафную и низом пробил точно в дальний угол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Кёльн 1:2
    Голы: 0:1 Эйе Скири (9'), 0:2 Эйе Скири (61'), 1:2 Торган Азар (74') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Торган Азар, 61'), Феликс Пасслак (Джованни Рейна, 68'), Джейдон Санчо, Марко Ройс, Юлиан Брандт (Youssoufa Moukoko, 68'), Эмре Джан, Аксель Витсель, Эрлинг Холанн Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос (Яннес-Килиан Хорн, 67'), Sava Cestic, Себастиан Борнау, Исмаил Якобс, Эльвис Реджбечай (Доминик Дрекслер, 75'), Эйе Скири, Мариус Вольф, Ондрей Дуда, Salih Oezcan, Ян Тильман (Кингсли Эхизибуэ, 90') Предупреждения: Эйе Скири (29'), Эмре Джан (55'), Исмаил Якобс (90')

    «Боруссия», у которой 18 очков, опустилась на третью строчку таблицы Бундеслиги. Дортмундский клуб является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

    В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Встреча пройдет 5 декабря. 0

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