«Штутгарт» — «Бавария»: счет 1:3, обзор голов

В матче 9 тура немецкой Бундеслигиотыгралась и взяла три очка, обыгравсо счетом 3:1.

Танги Кулибали на 20 минуте вывел «швабов» вперед, однако к 40 минуте матча Коман счет сравнял. Минутой позже «Штутгарт» забил еще раз, но гол отменили из-за оффсайда.

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В добавленное к первому тайму время Левандовски дальним ударом позволил «Баварии» уйти на перерыв в качестве победителя. На 87 минуте Дуглас Коста установил итоговый результат. Бразилец сместился в центр штрафной и пробил в ближний угол.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Бавария 1:3 Голы: 1:0 Tanguy Coulibaly (20'), 1:1 Кингсли Коман (38'), 1:2 Роберт Левандовски (45'), 1:3 Дуглас Коста (88') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Атакан Каразор, 59'), Borna Sosa, Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Mateo Klimowicz, 59'), Силла Вамангитука, Филипп Фёрстер (Sasa Kalajdzic, 76'), Орел Мангала, Tanguy Coulibaly (Роберто Массимо, 82') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Tanguy Nianzou, 69'), Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 58'), Давид Алаба, Серж Гнабри (Лерой Зане, 69'), Леон Горецка, Корентин Толиссо (Хави Мартинес, 83'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Дуглас Коста, 69'), Роберт Левандовски

«Бавария» набрала 22 очка и остается лидером чемпионата Германии. «Штутгарт» опускается на 10 место с 11 баллами на счету. Это пятый матч подряд без побед для «швабов». 0