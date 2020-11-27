Моуринью: Футбол Марадоны можно найти в Google, но мы не найдем там Диего

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился теплыми воспоминаниями о легендарном

Марадона ушел из жизни 25 ноября в своем доме в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Есть два человека: Марадона и Диего. Марадона — это тот, о ком мне не нужно говорить, потому что его знает весь мир, и никто его не забудет. Диего — другой.

Люди, которые дружили с ним, которые делили с ним раздевалки, — привилегированные. Могу сказать, что он был моим хорошим другом, хотя я общался с ним в основном по телефону, но мы, конечно, встречались несколько раз.

У него было большое, большое сердце. Я скучаю по нему. Его футбол мы сможем найти в Google каждый раз, когда соскучимся по нему, но мы не найдем там Диего. Сегодня я провел день, рассказывая парням о нем и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по звонкам, которые всегда поступали от него после поражений.

После побед он никогда мне не звонил. Он знал, что в такие моменты мне это не нужно, зато в трудные минуты был рядом и всегда говорил: "Мо, не забывай, что ты лучший". У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего», — приводит слова Моуринью BT Sports. 0