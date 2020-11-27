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    ФИФА утвердила корзины для жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

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    ФИФА утвердила корзины для проведения жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Кубок мира
    Кубок мира

    Сборная России попала в третью корзину вместе с Венгрией, Ирландией, Чехией, Норвегией, Северной Ирландией, Исландией, Шотландией, Грецией и Финляндией.

    Состав корзин выглядит следующим образом:

    Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.

    Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

    Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

    Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словакия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

    Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

    Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

    Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря в Цюрихе. 0

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