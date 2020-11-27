ФИФА утвердила корзины для жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России попала в третью корзину вместе с Венгрией, Ирландией, Чехией, Норвегией, Северной Ирландией, Исландией, Шотландией, Грецией и Финляндией.
Состав корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.
Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Корзина 3:
Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словакия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря в Цюрихе. 0