Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей четвертого тура группового этапа турнира.

Так, в число претендентов вошли: хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, полузащитник «Аякса» Душан Тадич и игрок «Аталанты» Робин Госенс.

Дубль Фернандеша помог «МЮ» разгромить «Истанбул Башакшехир» (4:1), Санчо забил со штрафного в игре с «Брюгге» (3:0), Тадич отметился двумя ударами в створ в матче с «Мидтьюлландом» (3:1), а Госенс записал на свой счет забитый мяч в ворота «Ливерпуля» (2:0).

Who is your #UCL Player of the Week?

⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Jadon Sancho

⭐️ Robin Gosens

⭐️ Dušan Tadić #UCLPOTW | @FTBSantander