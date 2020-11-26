Конте прокомментировал поражение «Интера» от «Реала»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче Лиги чемпионов против(0:2).

«Играть против грандов вроде "Реала" всегда непросто. Когда пропускаешь первым и вскоре остаешься вдесятером, твоя миссия становится практически невозможной. Думаю, разница между командами всем очевидна. "Реал" привык играть важные матчи в Лиге чемпионов и побеждать в них. Но мы не должны опускать рук. Нам показали путь, по которому мы должны идти сами.

Пожалуй, мы пропускаем слишком много мячей. После 11-метрового в наши ворота ситуация осложнилась до предела, а потом эта красная карточка... Считаю, в двух матчах с "Реалом" мы сделали сопернику слишком много подарков. Против таких команд это недопустимо», — цитирует Конте сайт УЕФА.

«Реал» с семью очками в активе находится на втором месте в группе В, «Интер» замыкает квартет, имея на своем счету два балла. 0