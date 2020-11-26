Тренер «Аталанты» гордится победой над «Ливерпулем» на «Энфилде»

Главный тренерпрокомментировал победу в выездном матче против(2:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Когда я работал в "Дженоа", там любили вспоминать, как победили здесь в 1992 году. Теперь мне удалось выиграть на "Энфилде" с "Аталантой". Это невероятное достижение. Полезно это и с точки зрения турнирной борьбы.

У нас была отличная игра сегодня вечером, нам удалось сыграть в свой футбол. В этот раз мы играли лучше, играли в качественный футбол и выглядели надежно на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Аталанта» с семью очками в активе находится на третьем месте в своей группе D, «Ливерпуль» (девять баллов) возглавляет этот квартет. 0