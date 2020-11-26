Бышовец: Марадона поразил меня своим профессионализмом

Заслуженный тренер СССРрассказал несколько интересных историй о легендарном

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.

«Мне удалось наблюдать его игру еще на молодежном чемпионате мира в Японии, где выступала наша сборная. Аргентина взяла титул, в ее составе был игрок, задатки которого просматривались очень ярко. Затем был чемпионат мира 1986 года в Мексике, где я воочию видел "руку Бога". В 1990 году в Италии тоже видел Диего. Все это говорило мне, что он — явление в футболе, экстраординарное. В плане характера, яркости и политических взглядов. Он один из самых выдающихся игроков.

Что касается моих личных встреч с ним, когда я был главным тренером сборной Южной Кореи к нам на товарищеские матчи приезжала "Бока Хуниорс", за которую он играл.

Марадона прилетел за неделю, у него была программа тренировок и встреч. К федерации футбола от него была одна просьба: предоставить ему массажиста и доктора, я с удовольствием пошел ему навстречу. Ему все предоставили прямо в гостинице. Повторюсь, у него была программа, диета, он не страдал плохим аппетитом. Что удивило, он мог опоздать на встречу с руководством страны, развернуться, попав в пробку, и не приехать. А вот в футбольную школу он обязательно приехал, несмотря на то, что были проблемы с приездом.

Меня поразил его профессионализм, даже по рассказам доктора и массажиста. От минуты к минуте он выполнял всю программу подготовки. Весь его успех не случайный, все идет от этого профессионального отношения к футболу. После матча у нас также была встреча, от которой осталось очень хорошее впечатление.

Диего — яркое явление индивидуальности. У него были и выдающиеся человеческие качества: он встречался с руководителями стран Южной Америки, высказывал позицию по помощи странам и людям, был футбольным диссидентом борьбы с FIFA за справедливость. Это все, безусловно, вызывает уважение. Жизнь Диего является наглядным примером, как в плохом, так и в хорошем смысле. Вся история очень показательна и нравоучительна. Колоссальные нагрузки, а также образ жизни — он сам стал причиной того, что он так рано ушел из жизни», — приводит слова Бышовца «Чемпионат». 0