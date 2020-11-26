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    Адвокат: Мы здорово оборонялись и заработали важное очко

    Футбол Фейеноорд Футбол России
    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат после матча с ЦСКА (0:0) в Лиге Европы отметил хорошую игру в обороне своей команды.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат

    «В первом тайме мы играли хорошо, создавали больше моментов, чем соперник. Матч выдался непростой.

    В перерыве мы надеялись, что сможем продолжить играть в том же духе, но удаление нас подкосило. Мы сегодня заработали важное очко.

    Тяжело сравнивать команду десятилетней давности. В этой команде ЦСКА много молодых и талантливых футболистов, которые могут давать результат.

    Почему ЦСКА не смог использовать численное преимущество? Они пытались забить, но мы здорово оборонялись, что позволило нам сохранить ничью», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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