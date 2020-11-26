Адвокат: Мы здорово оборонялись и заработали важное очко

Главный тренер «Фейеноорда»после матча с ЦСКА (0:0) в Лиге Европы отметил хорошую игру в обороне своей команды.

«В первом тайме мы играли хорошо, создавали больше моментов, чем соперник. Матч выдался непростой.

В перерыве мы надеялись, что сможем продолжить играть в том же духе, но удаление нас подкосило. Мы сегодня заработали важное очко.

Тяжело сравнивать команду десятилетней давности. В этой команде ЦСКА много молодых и талантливых футболистов, которые могут давать результат.

Почему ЦСКА не смог использовать численное преимущество? Они пытались забить, но мы здорово оборонялись, что позволило нам сохранить ничью», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0