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    Спаич: Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо

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    Защитник «Фейеноорда» Урош Спаич перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА поделился ожиданиями от игры.

    Урош Спаич
    Урош Спаич

    «Проблемы ЦСКА в Европе — это их дело. Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо, не так, как от них ожидают. Мы думаем о своей игре.

    ЦСКА — серьезная команда, лидирует в РПЛ. Первый матч был вроде бы легким по счету, но это не так, у ЦСКА были моменты. Так, думаю, будет и на этот раз, нас ждет хороший матч.

    Конечно, играть с болельщиками лучше. Матчи с ними и без — две большие разницы. То, что на нашем матче с ЦСКА будут зрители — хорошо.

    Надеюсь, рано или поздно ситуация улучшится, и зрители вернутся на трибуны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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