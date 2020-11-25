Спаич: Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо

Защитник «Фейеноорда»перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы споделился ожиданиями от игры.

«Проблемы ЦСКА в Европе — это их дело. Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо, не так, как от них ожидают. Мы думаем о своей игре.

ЦСКА — серьезная команда, лидирует в РПЛ. Первый матч был вроде бы легким по счету, но это не так, у ЦСКА были моменты. Так, думаю, будет и на этот раз, нас ждет хороший матч.

Конечно, играть с болельщиками лучше. Матчи с ними и без — две большие разницы. То, что на нашем матче с ЦСКА будут зрители — хорошо.

Надеюсь, рано или поздно ситуация улучшится, и зрители вернутся на трибуны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0