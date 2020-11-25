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    Суд по делу Широкова перенесен на 4 декабря

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    Суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесен на 4 декабря.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», дело будет рассмотрено в общем порядке.

    Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке.

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    • В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

    Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. 0

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