Суд по делу Широкова перенесен на 4 декабря

Суд по делу бывшего футболиста сборной Россииперенесен на 4 декабря.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», дело будет рассмотрено в общем порядке.

Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. 0