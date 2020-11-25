Суд по делу Широкова перенесен на 4 декабря

Роман Широков
globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», дело будет рассмотрено в общем порядке.
Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке.
В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).
Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. 0