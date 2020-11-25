Адвокат избитого Широковым арбитра: Прокурор по делу Ефремова поддержала нашу позицию

Адвокат, который представляет интересы арбитра, рассказал о некоторых подробностях по делу бывшего футболиста сборной России

«В деле участвует прокурор по делу Ефремова. Она поддержала нашу позицию.

Дело не будет рассмотрено в особом порядке. Суд перенесен на 4 декабря на 14:00», — приводит слова Островского «Спорт-Экспресс».

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. 0