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    Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Лейпцигом»

    ПСЖ — «Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «РБ Лейпцигом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 11-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Ди Марии, которого на самом углу штрафной площади сбил Забитцер.

    Неймар с «точки» пробил точно в правый угол ворот, Гулачи угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер «Лейпцига» не смог.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    ПСЖ — РБ Лейпциг 1:0
    Гол: 1:0 Неймар (пенальти) (11') ПСЖ: Кейлор Навас, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Алессандро Флоренци, Mitchel Bakker, Леандро Даниэль Паредес, Перейра Данилу, Андер Эррера (Марко Верратти, 83'), Килиан Мбаппе (Мойзе Кин, 90'), Неймар (Пабло Сарабия, 90'), Анхель Ди Мария (Рафинья, 64') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Норди Мукиэле (Вилли Орбан, 63'), Марсель Забитцер, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг (Александр Сёрлот, 74'), Юссуф Поульсен, Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Джастин Клюйверт, 64') Предупреждения: Эмиль Форсберг (2'), Неймар (40'), Леандро Даниэль Паредес (41'), Рафинья (77'), Андер Эррера (82'), Марко Верратти (84')

    После четырех туров в группе Н лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, у «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть, у «Истанбула» — три.

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