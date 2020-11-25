ПСЖ — «Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

На 11-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Ди Марии, которого на самом углу штрафной площади сбил Забитцер.

Неймар с «точки» пробил точно в правый угол ворот, Гулачи угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер «Лейпцига» не смог.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H ПСЖ — РБ Лейпциг 1:0 Гол: 1:0 Неймар (пенальти) (11') ПСЖ: Кейлор Навас, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Алессандро Флоренци, Mitchel Bakker, Леандро Даниэль Паредес, Перейра Данилу, Андер Эррера (Марко Верратти, 83'), Килиан Мбаппе (Мойзе Кин, 90'), Неймар (Пабло Сарабия, 90'), Анхель Ди Мария (Рафинья, 64') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Норди Мукиэле (Вилли Орбан, 63'), Марсель Забитцер, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг (Александр Сёрлот, 74'), Юссуф Поульсен, Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Джастин Клюйверт, 64') Предупреждения: Эмиль Форсберг (2'), Неймар (40'), Леандро Даниэль Паредес (41'), Рафинья (77'), Андер Эррера (82'), Марко Верратти (84')

После четырех туров в группе Н лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, у «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть, у «Истанбула» — три.

2 декабря манкунианцы на своем поле примут парижан, а немецкий клуб сыграет в Турции. 0