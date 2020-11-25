Мунир: «Краснодар» давил и не раз мог забить

Нападающийпосле победы над(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что рад своему победному голу.

«Мы хорошо играли в первом тайме. Полностью контролировали ход поединка. Не знаю, что произошло с нами после перерыва, но нам пришлось значительно тяжелее. "Краснодар" давил и не раз мог забить.

Рад, что в концовке перехватили инициативу, а мой гол помог команде победить. Мы проделали хорошую работу и заслуженно добились путевки в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

«Краснодар» с одним очком занимает третье место в группе Е, у «Севильи» 10 очков и вторая позиция. Отметим, что «быки» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ. 0