Мунир: «Краснодар» давил и не раз мог забить

Мунир Эль-Хаддади
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«Мы хорошо играли в первом тайме. Полностью контролировали ход поединка. Не знаю, что произошло с нами после перерыва, но нам пришлось значительно тяжелее. "Краснодар" давил и не раз мог забить.
Рад, что в концовке перехватили инициативу, а мой гол помог команде победить. Мы проделали хорошую работу и заслуженно добились путевки в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
«Краснодар» с одним очком занимает третье место в группе Е, у «Севильи» 10 очков и вторая позиция. Отметим, что «быки» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ. 0