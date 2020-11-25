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    ФНЛ: «Оренбург», «Нижний Новгород» и «Алания» одержали победы в 24-м туре

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    Состоялся ряд матчей 24-го тура Футбольной Национальной Лиги.

    Игроки «Алании»
    Игроки «Алании»

    «Текстильщик» принимал «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 2:0.

    На 15-й минуте отличился Артем Юсупов, а на 40-й минуте преимущество гостей увеличил Тимур Аюпов.

    На 86-й минуте форвард хозяев Хызыр Аппаев не сумел реализовать пенальти.

    «Оренбург» набрал 50 очков и занимает в ФНЛ второе место. «Текстильщик» (28 очков) — четырнадцатый.

    «Нижний Новгород» победил «Нефтехимик» со счетом 1:0. Гол забил Николай Калинский.

    «Нижний Новгород» набрал 57 очков и упрочил лидерство в таблице. «Нефтехимик» занимает седьмое место (37 очков).

    «Алания» принимала «Енисей» и одержала победу со счетом 3:0.

    У победителей голы забили Аллон Бутаев, Хетаг Хосонов и Хетаг Кочиев.

    У «Алании» — 45 очков и пятое место. У «Енисея» — 34 очка и девятая позиция.

    Другие результаты

    «Акрон» — «Спартак-2» — 0:0

    «Факел» — «Велес» — 0:0

    «Динамо-Брянск» — «Чертаново» — 1:2

    «Иртыш» — «Томь» — 1:0 0

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