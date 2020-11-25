ФНЛ: «Оренбург», «Нижний Новгород» и «Алания» одержали победы в 24-м туре

«Текстильщик» принимал «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 2:0.
На 15-й минуте отличился Артем Юсупов, а на 40-й минуте преимущество гостей увеличил Тимур Аюпов.
На 86-й минуте форвард хозяев Хызыр Аппаев не сумел реализовать пенальти.
«Оренбург» набрал 50 очков и занимает в ФНЛ второе место. «Текстильщик» (28 очков) — четырнадцатый.
«Нижний Новгород» победил «Нефтехимик» со счетом 1:0. Гол забил Николай Калинский.
«Нижний Новгород» набрал 57 очков и упрочил лидерство в таблице. «Нефтехимик» занимает седьмое место (37 очков).
«Алания» принимала «Енисей» и одержала победу со счетом 3:0.
У победителей голы забили Аллон Бутаев, Хетаг Хосонов и Хетаг Кочиев.
У «Алании» — 45 очков и пятое место. У «Енисея» — 34 очка и девятая позиция.
Другие результаты
«Акрон» — «Спартак-2» — 0:0
«Факел» — «Велес» — 0:0
«Динамо-Брянск» — «Чертаново» — 1:2
«Иртыш» — «Томь» — 1:0 0