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    Ахмедов: В Нидердландах мы не реализовали свои моменты

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    Полузащитник ПФК ЦСКА Ильзат Ахметов высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом».

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    «Чувствую себя хорошо. Не могу сказать, сыграю 90 минут или нет, но готов помочь команде и сделать все возможное и выложиться по-максимуму.

    "Фейеноорд" — команда хорошая, играющая, любит контролировать мяч, с быстрыми флангами. В Нидердландах мы не реализовали свои моменты.

    В первом тайме у нас было много подходов, которые не довели до завершения. "Фейеноорд" — сильная команда, в Лиге Европы других нет, но мы отталкиваемся от своей игры.

    Конкуренция в команде в середине поля была всегда. Конкуренция идет только в плюс, каждый игрок при ней только прибавляет.

    Без конкуренции расти невозможно, каждый футболист будет доказывать, что достоин играть. В еврокубках скорости и уровень мастерства выше. Хочется играть на таких скоростях, на таком уровне.

    Только выступая там, ты прибавляешь от матча к матчу, подстраиваешься под этот темп. Каждый футболист хочет прибавлять, и я не исключение», — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА. 0

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