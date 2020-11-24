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    Флик: Мы достаточно уважаем «Зальцбург» и готовы

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    26 ноября «Бавария» сыграет с« Зальцбургом» в матче 4 тура Лиги чемпионов. Главный тренер «мюнхенцев» Ханс-Дитер Флик дал интервью по этому поводу.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Против "Зальцбурга" может быть очень неудобно играть. Они знают, как оказывать давление на соперника. Они могут наносить очень быстрые атаки и создавать большие проблемы для соперника. До того, как они сделали это против нас, они также показали например, против "Атлетико" или против "Ливерпуля" в прошлом сезоне. Они определенно способны быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

    Обычно мы сами должны взять под свой контроль матч. Если мы можем это сделать, тогда отлично. Если нет — если соперник подвергает нас давлению, чтобы предотвратить наши атаки — мы знаем что мы должны делать. Мы достаточно уважаем "Зальцбург" и готовы. Решающим фактором для нас является то, что каждый на поле действует как слуга команде», — приводит интервью Флика сайт УЕФА. 0

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