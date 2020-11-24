ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»
  • 15:11
    • Владельцы «Манчестер Сити» предложат Месси десятилетний контракт
  • 17:36
    • Полузащитник «Сочи» привлек внимание «Кальяри»
  • 17:07
    • Карпин предложил «Ростову» вместо деревьев высадить футболистов
  • 16:50
    • Кандидат в президенты «Барселоны» призвал «МанСити» забыть о Месси
  • 16:20
    • «Зенит» — на четвертом месте по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы
    Все новости спорта

    Конте: Мы должны выигрывать матч с «Реалом»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что его команде нужно обязательно выиграть матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать по меньшей мере семь очков, а то и выиграть все три оставшихся матча в самой, возможно, трудной группе. На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем прибавить.

    В прошлом сезоне мы часто начинали матчи с правильным настроем. По сравнению с тем сезоном мы значительно увеличили владение, но в то же время стали позволять соперникам создавать слишком много моментов. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны все делать лучше», — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.

    «Интер» и «Реал» сыграют 25 ноября. Начало поединка в 23:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Зенит» очки из Рима?
  • «Лацио» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов забьет «Севилья» «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Порадует ли голами вторая игра ПСЖ с «РБ Лейпцигом»?
  • ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры