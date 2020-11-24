Конте: Мы должны выигрывать матч с «Реалом»

Наставник «Интера»заявил, что его команде нужно обязательно выиграть матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать по меньшей мере семь очков, а то и выиграть все три оставшихся матча в самой, возможно, трудной группе. На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем прибавить.

В прошлом сезоне мы часто начинали матчи с правильным настроем. По сравнению с тем сезоном мы значительно увеличили владение, но в то же время стали позволять соперникам создавать слишком много моментов. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны все делать лучше», — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.

«Интер» и «Реал» сыграют 25 ноября. Начало поединка в 23:00 мск. 0