«Локомотив» превращается в середняка РПЛ, считает Наумов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов признался, что его разочаровала игра «железнодорожников» в матче против тульского «Арсенала» (1:0).

«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 15-ти туров.

«По игре железнодорожники уже начинают превращаться в середняка. Что соответствует их текущему месту в таблице. Команде весь сезон очень тяжело даются игры с командами из низа таблицы. Пока в основном ей удается набирать очки, но с большим трудом. Да и то не всегда, как с "Ротором". При этом уже перестало получаться обыгрывать лидеров.

Все потому, что не выстроена позиционная атака. Есть только неплохая игра вторым номером. И с "Арсеналом" она сработала в момент, когда "Локо" остался вдесятером, и тулякам пришлось чуть больше идти вперед. До этого они только оборонялись. И хоть у ворот "Локомотива" не было моментов, сама команда не смогла почти ничего создать у ворот туляков», — сказал Наумов «Известиям». 0