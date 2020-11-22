«Удинезе» — «Дженоа»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле взял три очка в игре с, выиграв со счетом 1:0 в рамках 8-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол забил полузащитник Родриго Де Пауль. В концовке игры генуэзцы отправили мяч в сетку ворот соперников, но гол не был засчитан после просмотра видеоповтора.

«Удинезе» с семью набранными очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» с пятью очками располагается на 19-й строчке.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Дженоа 1:0 Гол: 1:0 Родриго Де Пауль (34') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Роландо Мандрагора, 67'), Роберто Перейра (Жан-Виктор Макенго, 90'), Марвин Зегелар, Стефано Окака Чука, Игнасио Пуссетто (Кевин Ласанья, 67') Дженоа: Маттиа Перин, Маттья Бани, Давиде Бираски (Эдоардо Гольданига, 46'), Андреа Мазиелло (Маттиа Дестро, 89'), Лукас Лерагер, Паоло Гильоне, Стефано Стураро (Миха Зайц, 68'), Милан Бадель, Лука Пеллегрини (Витторио Париджини, 81'), Gianluca Scamacca, Горан Пандев (Эльдор Шомуродов, 68') Предупреждения: Андреа Мазиелло (31'), Милан Бадель (63'), Толгай Али Арслан (65'), Хуан Муссо (76'), Gianluca Scamacca (90') Удаление: Маттиа Перин (90')

Следующий матч команда Луки Готти проведет с «Лацио» 29 ноября в гостях. Коллектив Роландо Марана на день позже примет «Парму». 0