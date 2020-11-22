Пике получил потенциально серьезную травму в матче с «Атлетико»

Защитник «Барселоны»может пропустить значительную часть текущего сезона из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против «Атлетико».

В середине второго тайма Пике в слезах покинул поле после столкновения с нападающим «Атлетико» Анхелем Корреа.

После игры на официальном сайте «Барселоны» появилось сообщение о том, что у Пике травма колена, но никакой другой информации об этом пока нет. Подробности о состоянии футболиста станут известны после дополнительного обследования.

При этом в испанских СМИ уже активно пишут о том, что Пике может пропустить от четырех до шести месяцев.

В матче с «Атлетико» травму получил не только Пике. В конце второго тайма полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто ушел с поля из-за повреждения правого бедра. Как и в случае с Пике, пока нет официальной информации о том, сколько времени ему потребуется на восстановление.

Напомним, «Барселона» проиграла «Атлетико» в гостевом матче со счетом 0:1. 0