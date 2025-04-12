«Байер» и «Унион» сыграют 12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Унион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенская команда пока что еще претендует на золотые медали в текущем сезоне.

Сейчас в активе «фармацевтов» 62 зачетных балла и вторая строчка в турнирной таблице.

За 28 матчей леверкузенцы смогли забить 63 мяча, а пропустили 34.

Последние матчи: в прошлых турах «11 рабочих» переиграли «Хайденхайм» (1:0), «Бохум» (3:1) и «Штутгарт» (4:3).

На прошлой неделе коллектив из Леверкузена сенсационно проиграл «Арминии» (1:2) в Кубке Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

До этого же действующие чемпионы Германии вылетели с Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:2, 0:3).

Не сыграют: травмированы Жанюэль Белосьян, Марио Эрмосо и Флориан Вирц.

Состояние команды: сейчас «Байер» отстает от лидирующей «Баварии» на шесть очков. Конечно, еще все возможно и подопечные Хаби Алонсо пока что в игре, но тут нужно не только самим побеждать, а и надеяться на осечки мюнхенцев.

Впереди у «Байера» шесть матчей и их все непременно нужно выиграть, чтобы рассчитывать на золотые медали.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: команда из Берлина уже обезопасила себя от борьбы за выживание.

В настоящий момент в активе «железных» 33 зачетных балла и 13-я строчка в турнирной таблице.

Берлинский коллектив смог 26 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустил в свои.

Последние матчи: команда из столицы Германии в прошлых турах победила «Вольфсбург» (1:0) и «Фрайбург» (2:1).

До этого берлинцы сыграли вничью с «Баварией» (1:1) и выиграли у «Айнтрахта» (2:1).

Только перед этим столичный коллектив проиграл «Хольштайну» (0:1), «Боруссии» Д (0:6) и «Боруссии» М (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся У Ен Чон, Алеша Кемляйн и Роберт Сков.

Состояние команды: в последнее время «Унион Берлин» набрал отличный ход и обезопасил себя от борьбы за выживание. Теперь подопечные Штеффена Баумгарта могут спать спокойно.

В прошлом сезоне «Унион» финишировал только на 15-м месте, а сейчас целью является занять место выше прошлогоднего.

Статистика для ставок

«Байер» проиграл 4 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Унион» не проигрывает на протяжении 4 матчей

в последней очной игре «Байер» на выезде переиграл «Унион» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Униона» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Байер» сильнее и ему нужнее победа, поэтому он должен брать три очка.

Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Байер» в последнее время пропускает, поэтому вполне могут обе забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.