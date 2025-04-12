Байер
Унион
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенская команда пока что еще претендует на золотые медали в текущем сезоне.
Сейчас в активе «фармацевтов» 62 зачетных балла и вторая строчка в турнирной таблице.
Байер — Унион: коэффициенты букмекеров
За 28 матчей леверкузенцы смогли забить 63 мяча, а пропустили 34.
Последние матчи: в прошлых турах «11 рабочих» переиграли «Хайденхайм» (1:0), «Бохум» (3:1) и «Штутгарт» (4:3).
На прошлой неделе коллектив из Леверкузена сенсационно проиграл «Арминии» (1:2) в Кубке Германии.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
До этого же действующие чемпионы Германии вылетели с Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:2, 0:3).
Не сыграют: травмированы Жанюэль Белосьян, Марио Эрмосо и Флориан Вирц.
Состояние команды: сейчас «Байер» отстает от лидирующей «Баварии» на шесть очков. Конечно, еще все возможно и подопечные Хаби Алонсо пока что в игре, но тут нужно не только самим побеждать, а и надеяться на осечки мюнхенцев.
Впереди у «Байера» шесть матчей и их все непременно нужно выиграть, чтобы рассчитывать на золотые медали.
«Унион Берлин»
Турнирное положение: команда из Берлина уже обезопасила себя от борьбы за выживание.
В настоящий момент в активе «железных» 33 зачетных балла и 13-я строчка в турнирной таблице.
Берлинский коллектив смог 26 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустил в свои.
Последние матчи: команда из столицы Германии в прошлых турах победила «Вольфсбург» (1:0) и «Фрайбург» (2:1).
До этого берлинцы сыграли вничью с «Баварией» (1:1) и выиграли у «Айнтрахта» (2:1).
Только перед этим столичный коллектив проиграл «Хольштайну» (0:1), «Боруссии» Д (0:6) и «Боруссии» М (1:2).
Не сыграют: в лазарете находятся У Ен Чон, Алеша Кемляйн и Роберт Сков.
Состояние команды: в последнее время «Унион Берлин» набрал отличный ход и обезопасил себя от борьбы за выживание. Теперь подопечные Штеффена Баумгарта могут спать спокойно.
В прошлом сезоне «Унион» финишировал только на 15-м месте, а сейчас целью является занять место выше прошлогоднего.
Статистика для ставок
- «Байер» проиграл 4 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Унион» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- в последней очной игре «Байер» на выезде переиграл «Унион» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Униона» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.14Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Валенсия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.13Вольфсбург — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: «Байер» сильнее и ему нужнее победа, поэтому он должен брать три очка.
Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: «Байер» в последнее время пропускает, поэтому вполне могут обе забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.