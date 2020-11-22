СМИ: Роналду раздумывает о возвращении в «Реал»

Нападающий туринскогообдумывает свое возвращение в мадридский, сообщает Marca.

У 35-летнего форварда возникла такая мысль во время посещения матча «сливочных» против «Барселоны». Футболист наблюдал за игрой бывшей команды с трибун «Сантьяго Бернабеу». Отметим, что туринский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса, сложившегося в связи с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. За девять лет в составе «Реала» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0