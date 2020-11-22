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    СМИ: Роналду раздумывает о возвращении в «Реал»

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    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обдумывает свое возвращение в мадридский «Реал», сообщает Marca.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    У 35-летнего форварда возникла такая мысль во время посещения матча «сливочных» против «Барселоны». Футболист наблюдал за игрой бывшей команды с трибун «Сантьяго Бернабеу». Отметим, что туринский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса, сложившегося в связи с пандемией коронавируса.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

    Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. За девять лет в составе «Реала» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0

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