«Анже» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

на выезде обыгралв 11-м туре чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте, его автором стал нападающий «ткачей» Тино Кадевере.

«Лион» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 16 очками идет 11-м.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Лион 0:1 Гол: 0:1 Tino Kadewere (78') Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Венсан Мансо, Анжело Фюльжини (Мохамед-Али Чо, 81'), Пьеррик Капелле (Лассана Кулибали, 81'), Ибраим Амаду, Сада Тиуб (Фарид Эль-Мелали, 68'), Матиас Перейра Лаж (Антонен Бобишон, 79'), Стефан Баокен (Луа Дьони, 68') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Синали Дьоманде, 80'), Мельвен Бар (Маттиа Де Шильо, 59'), Лукас Пакета (Бруно Гимарайнс, 60'), Тьяго Мендес (Жеан Лукас, 90'), Максанс Какере, Мемфис Депай, Tino Kadewere, Райан Шерки (Мусса Дембеле, 59') Предупреждения: Райан Шерки (32'), Сулейман Думбия (46'), Матиас Перейра Лаж (60'), Маттиа Де Шильо (69'), Тьяго Мендес (85')

В следующем туре 29 ноября «Лион» сыграет с «Реймсом» на своем поле. «Анже» отправится в гости к «Лансу». 0