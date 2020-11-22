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    «Лион» в гостях обыграл «Анже»

    «Анже» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Футбол Франции Лига 1 Лион Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Лион» на выезде обыграл «Анже» в 11-м туре чемпионата Франции со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте, его автором стал нападающий «ткачей» Тино Кадевере.

    «Лион» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 16 очками идет 11-м.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Анже — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Tino Kadewere (78') Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Венсан Мансо, Анжело Фюльжини (Мохамед-Али Чо, 81'), Пьеррик Капелле (Лассана Кулибали, 81'), Ибраим Амаду, Сада Тиуб (Фарид Эль-Мелали, 68'), Матиас Перейра Лаж (Антонен Бобишон, 79'), Стефан Баокен (Луа Дьони, 68') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Синали Дьоманде, 80'), Мельвен Бар (Маттиа Де Шильо, 59'), Лукас Пакета (Бруно Гимарайнс, 60'), Тьяго Мендес (Жеан Лукас, 90'), Максанс Какере, Мемфис Депай, Tino Kadewere, Райан Шерки (Мусса Дембеле, 59') Предупреждения: Райан Шерки (32'), Сулейман Думбия (46'), Матиас Перейра Лаж (60'), Маттиа Де Шильо (69'), Тьяго Мендес (85')

    В следующем туре 29 ноября «Лион» сыграет с «Реймсом» на своем поле. «Анже» отправится в гости к «Лансу». 0

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